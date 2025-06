Europei, la classifica marcatori storica: domina Ronaldo, che "doppia" Griezmann. Sul podio due leggende

Gli Europei 2024 in Germania sono alle porte: 24 squadre alla ricerca del titolo continentale, ma anche fior di attaccanti e centrocampisti offensivi pronti a scalare la classifica marcatori all-time della competizione. Una graduatoria che, negli ultimi 20 anni, ha visto l'ascesa del suo attuale dominatore: Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più impattanti nella storia del calcio, che con il Portogallo ha trionfato nell'edizione 2016.

Tra grandi leggende del calcio occidentale e bomber ancora in attività, diamo una scorsa alle prime 20 bocche da fuoco nella storia della massima competizione Uefa per nazionali, in quali edizioni hanno segnato, quanti Europei hanno vinto.