Federico Targetti 05 lug 2025 , 10:56 Ultimi aggiornamenti: 05 lug 2025, 10:56

Ex Inter, ufficiale: annullata la squalifica di due anni per doping a Gabigol. Il TAS di Losanna ha accolto il ricorso

L'attaccante brasiliano aveva ricevuto una squalifica retroattiva di due anni, entrata in vigore in data 8 aprile 2023, per "tentata frode" durante un test antidoping

