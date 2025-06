Ex Milan, Tonali scalda i motori: quando torna in campo con il Newcastle

Il countdown è partito, Sandro Tonali vede sempre più vicino il ritorno in campo e la fine del calvario.

Sono passati quasi nove mesi dall'inizio della squalifica imposta al centrocampista classe 2000 del Newcastle dal Tribunale della FIGC per il caso scommesse: 18 mesi, di cui 8 convertiti in pene accessorie, a partire dal 27 ottobre 2023.

Una sanzione che la Football Association ha deciso di non aggravare, perché dopo ulteriori indagini da parte della federazione britannica è stata inflitta un'ulteriore squalifica di due mesi (per 50 violazioni della Regola E8 della FA per aver scommesso su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023) ma con la condizionale, squalifica dunque sospesa fino al termine della stagione 2024/25.