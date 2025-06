Fabio Silva al Genoa sposta Gudmundsson e Nico Gonzalez: Fiorentina e Juventus in attesa

E' tutto pronto, tutto preparato nei minimi dettagli, con cifre per i rispettivi cartellini abbozzate, eventuali contropartite allo studio, accordi sui termini personali già definiti. Albert Gudmundsson alla Fiorentina e Nico Gonzalez alla Juventus è un intreccio di mercato che probabilmente sarebbe stato già risolto se il grave infortunio occorso a Gianluca Scamacca non avesse costretto l'Atalanta a strappare al Genoa Retegui, rallentando l'operazione Gudmundsson. Ecco come stanno le cose a pochi giorni dall'inizio del campionato.