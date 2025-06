Fantacalcio 2024/2025: i difensori divisi per slot, i consigli

La difesa è un reparto fondamentale al fantacalcio. E non solo per chi gioca con il modificatore. Avere almeno tre difensori da bonus permette ad ogni fantasquadra di essere equilibrata e di trovare poi punti importanti quando magari gli altri reparti (centrocampo e attacco) hanno giornate storte e meno incisive. Avere difensori che arrivano puntualmente alla sufficienza può aiutare poi nel modificatore, altro elemento che aggiunge punti utili al complessivo. Abbiamo provato a dividere i difensori del Fantacalcio 2024/25 per fascia, trovando tre tipologie di investimento: primo slot, secondo slot, scommesse o da bonus.