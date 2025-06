Fantacalcio 2024/2025: i rigoristi e le gerarchie in Serie A

A caccia di bonus! In vista dell’asta del fantacalcio, i nomi più ambiti restano quelli dei rigoristi. Attaccanti e centrocampisti in grado di poter regalare quei punti che possono fare la differenza.

Chi calcia i rigori in Serie A? Andiamo ad analizzare squadra per squadre i calciatori scelti dai rispettivi allenatori per battere la massima punizione dagli undici metri.

Dalla certezza Calhanoglu, infallibile con l’Inter, a Vlahovic e Theo Hernandez, fino alle novità con le neopromosse: tutte le conferme, le novità e le gerarchie.