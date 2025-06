Fantacalcio 2024/25: Emerson Royal titolare al Milan? Gol, assist e bonus

Emerson Royal è stato ufficializzato come nuovo calciatore del Milan: il terzino brasiliano si è trasferito dal Tottenham al Milan a titolo definitivo per 15 milioni di euro, più 2 di bonus. Il calciatore ormai ex Spurs ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per un’ulteriore stagione. Ma andiamo ad approfondire questo colpo da parte dei rossoneri in chiave fantacalcio.