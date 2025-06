Fantacalcio 2024/25: Enzo Le Fée titolare alla Roma? Gol e assist del francese

24 anni, tecnico, svelto e sveglio. Voluto fortemente da Daniele De Rossi, che cercava un centrocampista con quelle caratteristiche. La Roma ci ha puntato forte, investendo 23 milioni di euro e prelevandolo dal Rennes.



Giocatore che non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, ma che è sempre stato tenuto in considerazione dalla federazione transalpina. Basti pensare che giocato nelle nazionali giovanili francesi: con l'Under-21 nel 2023 ha anche partecipato agli Europei di categoria e nel 2021 ha preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo. Alla prima stagione in Italia avrà tempo per adattarsi e provare a mettere al servizio della squadra giallorossa tutte le sue qualità. Ma di che giocatore parliamo? Porterà bonus al fantacalcio? Quanti crediti ha senso investirci?