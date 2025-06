Fantacalcio 2024/25: i bonus Artem Dovbyk alla Roma, goal e assist

Insieme a Matias Soulè, è stato uno dei grandi colpi del mercato estivo della Roma. Il “pichichi” della Liga Spagnola 23/24 arriva in Italia e si veste di giallorosso, per sostituire Lukaku e diventare il centravanti titolare della Roma. Artem Dovbyk arriva da un Europeo deludente, ma è un giocatore forte, completo, abituato a fare gol. Ne ha segnati 24 nello scorso campionato spagnolo, trascinando il Girona in Champions League, ne aveva realizzati 29 la stagione precedente al Dnipro. A 27 anni è pronto a consacrarsi definitivamente. De Rossi crede tantissimo in lui, anche dopo l'esordio a Cagliari, in cui ha colpito una traversa.