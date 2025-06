Fantacalcio 2024/25: i bonus di Gudmundsson alla Fiorentina, goal e assist

Albert Gudmundsson alla Fiorentina, al secondo tentativo: dopo averci provato già a gennaio, i viola sono riusciti a mettere le mani sull'attaccante islandese ormai ex Genoa, che firma un contratto di un anno più altri quattro allo scattare del riscatto. Grande entusiasmo tra i tifosi vola, che hanno passato gli ultimi giorni nell'attesa spasmodica che il Grifone trovasse un sostituto, individuato alla fine in Pinamonti. E al fantacalcio, per Gudmundsson, cosa cambia?