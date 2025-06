Fantacalcio 2024/25: i bonus di Romelu Lukaku al Napoli, goal e assist

E' finalmente finita l'attesa di Antonio Conte: Romelu Lukaku è di nuovo il suo attaccante, dopo la stagione all'Inter che è culminata con il 19esimo Scuetto nel 2021. Il belga proviene dal Chelsea ed è pronto a cominciare la sua quarta avventura in Serie A, la terza consecutiva dopo il ritorno in nerazzurro nel 22/23 e la Roma nel 23/24. Al Napoli sostituirà Victor Osimhen, in uscita e fuori dai piani azzurri.