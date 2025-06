Fantacalcio 2024/25: Nico Gonzalez titolare alla Juventus? Gol e assist dell'argentino

Un inseguimento di tre settimane, ora più ora meno, dal confronto tra il giocatore e la Fiorentina (5 agosto) alla fumata bianca che ha portato il giocatore a vestire la maglia della Juventus. Nico Gonzalez arriva a rinforzare la batteria degli esterni d'attacco a disposizione di Thiago Motta e si candida per la maglia da titolare sulla corsia di destra, adatta ad un mancino che rientra come lui. Ma vediamolo in ottica fantacalcio.