Con l'ufficialità dell'arrivo di Mateo Retegui all'Atalanta, è tempo di dare uno sguardo a come Gian Piero Gasperini potrà inserire l'attaccante della Nazionale nel suo contesto tattico. Partiamo con il ricordare i numeri del bomber ex Tigre al Genoa nel 2023/24: 9 gol (e 3 assist) in 31 partite fra campionato e Coppa Italia.