Fantacalcio 2024/25: Sanchez titolare all'Udinese? Gol, assist e bonus

Il grande ritorno di Alexis Sanchez all'Udinese è realtà: dopo lo svincolo dall'Inter, alla fine della sua seconda esperienza in nerazzurro, il cileno fa ritorno in Friuli dove era partita la sua ascesa ai vertici del calcio europeo nelle annate comprese tra il 2008 e il 2011. Poi tante esperienze e tante soddisfazioni in grandissime squadre, anche se mai raggiungendo i livelli massimi di espressione che sembravano alla portata quando il Nino Maravilla faceva coppia con Toto' Di Natale.

L'accordo è stato trovato e Sanchez è pronto a mettersi al servizio del nuovo tecnico bianconero Kosta Runjaic, annunciato dopo la conquista della salvezza 2023/24 da parte di Fabio Cannavaro. Approfondiamo questo colpo in chiave fantacalcio.