Fantacalcio, le novità: alla scoperta di tutti i 101 calciatori (92 stranieri e 9 italiani) arrivati dall'estero, Serie B o C

Ci siamo. Con l'inizio del campionato cresce l'attenzione per il gioco del fantacalcio. Per aiutare gli appassionati a studiare tutte le novità, Calciomercato.com elenca i 100 nuovi calciatori (91 stranieri e 9 italiani) arrivati in Serie A dall'estero o dalle serie minori B e C: scoprili nella nostra gallery.

Ben Godfrey

Squadra: Atalanta.

Ruolo: difensore.

Età: classe 1998.

Nazionalità: inglese.

Provenienza: Everton (Inghilterra).

Rendimento scorsa stagione: 15 presenze e 2 ammonizioni in Premier League.

Gioca titolare? Parte come vice Djimsiti nel ruolo di braccetto di destra nella difesa a tre di Gasperini.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui