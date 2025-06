Feyenoord- Bayer Leverkusen: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Una stagione senza sconfitte, se non nell'ultimo atto di Europa League: lo spettacolare Bayer Leverkusen di Xabi Alonso si presenta alla nuova Champions League da campione di Germania e cerca la consacrazione in chiave europea. Luogo di battesimo in questa stagione a livello continentale sarà lo stadio De Kuip, casa del Feyenoord, dove Roma e Lazio negli ultimi anni hanno avuto pane per i loro denti. E' proprio nella rosa degli olandesi di Priske che si trova in prestito Facundo Gonzalez, difensore di proprietà della Juventus.

