Finale Coppa Italia 2025: tutte le info sui biglietti

Il Milan è in finale di Coppa Italia eil Bologna l'ha raggiunto. Nella finale in programma il 14 maggio ci sarà la squadra di Conceicao, alla ricerca del secondo trofeo stagionale, insieme a quella di Italiano che ha sconfitto l’Empoli.

DOVE SI GIOCA - Si giocherà a Roma, allo stadio Olimpico per uno degli appuntamenti più importanti dell’annata calcistica alle nostre latitudini. Ma quando escono i biglietti, dove e come acquistarli? Di seguito tutte le informazioni per essere presenti alla finalissima.

DOVE ACQUISTARLI – I biglietti per la finale di Coppa Italia 2025 si potranno acquistare sul sito ufficiale di Vivaticket e nei punti vendita in giro per l’Italia. Ci saranno diverse fasi di vendita: prima la prevendita per gli abbonati, quindi la vendita a chi possiede varie card o ha sottoscritto servizi. Infine la vendita libera.

Di seguito vediamo tutte le modalità, tempistiche e fasi come da comunicato ufficiale della Lega Serie A.