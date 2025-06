Mancano poche ore alla disputa dell’atto finale della Supercoppa Italiana, nella sua attuale denominazione di EA Sports FC Supercup. La finalissima, che si disputerà questa sera, alle ore 20, all'Al-Awwal Park Stadium di Riyad, vedrà affrontarsi – in diretta su Canale 5 - il Milan del nuovo allenatore Sergio Conceicao contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Una sfida avvincente e importante per entrambe le formazioni, pronte a darsi battaglia nella seconda stracittadina stagionale, dopo che nel primo appuntamento in campionato i rossoneri avevano interrotto una striscia di sei derby vinti consecutivamente fra tutte le competizioni, grazie alla rete nel finale siglata da Matteo Gabbia.

I 25.000 posti dell'impianto saudita saranno tutti esauriti, con il pubblico arabo che potrà assistere a una partita che si preannuncia incandescente. Qualche dubbio di formazione per entrambi i tecnici con Inzaghi che, complici le non perfette condizioni fisiche di Thuram e Correa, lancerà Taremi dal 1’ affianco a Lautaro Martinez. Wuesto sarà il tandem d’attacco, con Dumfries (decisivo in semifinale con una doppietta), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a supportare in mediana, davanti a una difesa composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni a proteggere Sommer.

In casa rossonera, arrivano buone notizie con l'allenatore lusitano che avrà questa sera a disposizione tutti i suoi giocatori. Anche chi era in dubbio, come Matteo Gabbia e Rafael Leao, è stato recuperato. Conceicao sta sciogliendo gli ultimi ballottaggi per una maglia da titolare, ma la formazione dovrebbe essere composta da Maignan tra i pali, con Emerson Royal, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa. A centrocampo, diga composta da Musah e Fofana, con Jimenez; Reijnders e Pulisic a sostenere Morata.