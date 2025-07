Fiorentina-Dodò: rinnovo sempre più complicato. Contatti con Inter, Juventus e Milan: gli scenari

Il rinnovo di contratto di Dodò con la Fiorentina è sempre più lontano. Tra Inter, Juventus e Milan, gli scenari per il futuro del brasiliano

Mercato in fermento intorno a Dodò. Il terzino destro della Fiorentina è reduce da un'ottima stagione e tante squadre, in Serie A e all'estero, lo hanno inserito tra gli obiettivi di mercato. La difficile trattativa per il rinnovo del contratto - in scadenza nel 2027 - renderà l'estate intorno al brasiliano movimentata.

Tra l'opzioni di arrivare a scadenza e la cessione, per cui la Fiorentina chiede almeno 25 milioni. Secondo il Corriere Fiorentino, la rottura tra Dodo e i viola sarebbe arrivata in seguito al ritardo con cui la società avrebbe proposto l'adeguamento salariale.

Juventus e Barcellona si sono mosse, con il Milan sullo sfondo. Tra le candidate, però, si sarebbe inserita anche l'Inter, che potrebbe affondare nel caso in cui qualcuno pagasse, entro il 15 luglio, la clausola rescissoria da 25 milioni.