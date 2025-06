Fiorentina-Gudmundsson, contatti continui col Genoa: c'è ottimismo

A poco più di sei mesi dal grande assalto andato a vuoto nella sessione invernale 2023/2024, la Fiorentina torna con forza su Albert Gudmundsson, attaccante islandese rivelazione del Genoa nella passata stagione. Non sono bastati, a gennaio, quasi 25 milioni per convincere i rossoblù a privarsi della propria stella a campionato in corso, ma adesso, prima dell'inizio del nuovo campionato, c'è spazio per una nuova offensiva.