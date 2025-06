Inter-Como e Fiorentina-Udinese, chi gioca e chi no: Gudmundsson, Lovric, Barella, Cutrone

Fiorentina-Udinese (ore 18:30) e Inter-Como (ore 20:45) sono i due posticipi che chiudono la diciassettesima giornata di campionato in Serie A, la terzultima nel girone d'andata.

In attesa di recuperare la partita rinviata a data da destinarsi per l'emergenza medica di Edoardo Bove (oggi atteso allo stadio di Firenze per la prima volta dopo il malore in campo), i nerazzurri campioni d'Italia sono terzi in classifica con 34 punti come la Lazio dietro ad Atalanta (40) e Napoli (38) mentre i viola inseguono a quota 31. L'Udinese è nona con 20 punti, il Como è un punto sopra la zona retrocessione a quota 15 come Parma e Verona.

Dodò è squalificato (al suo posto Palladino rilancia Kayode), assenti gli infortunati Okoye, Acerbi, Pavard e Perrone. Nella GALLERY le ultime dai campi su chi gioca e chi no.