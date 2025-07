Fluminense-Chelsea: formazioni, dove vederla, canale tv, diretta streaming

Fluminense e Chelsea si affrontano nella prima semifinale del Mondiale per Club FIFA: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita

Al via le semifinali del Mondiale per Club e le prime due squadre a giocarsi l'accesso alla finale del torneo FIFA, in programma il 13 luglio, sono Fluminense e Chelsea, che si affrontano al MetLife Stadium di East Rutherford.

I brasiliani capitanati da Thiago Silva hanno superato ai quarti di finale l'Al Hilal di Simone Inzaghi, 2-1 con i goal di Martinelli ed Hercules (inutile il pari momentaneo dei sauditi con Marcos Leonardo). Dall'altra parte i Blues hanno battuto con lo stesso risultato il Palmeiras, a segno Palmer prima del momentaneo pareggio di Estevao e dell'autogoal di Weverton che ha regalato il passaggio del turno ai londinesi.

Tutte le informazioni su Fluminense-Chelsea: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

