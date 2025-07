Fluminense-Chelsea pari al 90': supplementari o rigori? Il regolamento del Mondiale per Club

Brasiliani e Blues si affrontano per conquistare la finale del Mondiale per Club: ma cosa accadrebbe in caso di pareggio al 90'?

Al via le semifinali del Mondiale per Club FIFA e la prima delle due sfide per conquistare la finale del 13 luglio vede protagonisti Fluminense e Chelsea.

I brasiliani del 40enne Thiago Silva, dopo aver eliminato l'Inter, hanno superato anche l'Al Hilal dell'ex nerazzurro Simone Inzaghi, grazie ai goal di Martinelli ed Hercules che hanno reso vano il momentaneo pareggio saudita firmato da Marcos Leonardo.

2-1 è anche il risultato con il Chelsea si è imposto sul Palmeiras, il goal di Palmer e l'autorete di Weverton sono valsi ai londinesi di Enzo Maresca il passaggio del turno (Estevao, prossimo acquisto proprio dei Blues, ha siglato il provvisorio pareggio).

Ora è scontro diretto tra Fluminense e Chelsea, chi passa andrà in finale per affrontare una tra Paris Saint-Germain e Real Madrid e aggiudicarsi il Mondiale per Club, mentre la perdente concluderà il proprio cammino. Ma cosa accadrebbe in caso di parità di punteggio al 90'? Il regolamento del Mondiale per Club per tempi supplementari e calci di rigore.