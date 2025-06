Fonseca, riparte la missione: tutti gli obiettivi da centrare per tenersi stretto il Milan

Il Milan è pronto a partire. Smaltite le festività, con annessi pranzi, cene, parenti e convivialità, tutti i giocatori della rosa rossonera si ritroveranno a Milanello nella giornata di domani, a Santo Stefano, per preparare la delicata sfida di campionato che si terrà domenica sera, a San Siro, ore 20.45, contro la Roma di Claudio Ranieri. Non serve dire che il club di Via Aldo Rossi è chiamato a continuare a vincere per ritrovare smalto, fiducia e una continuità che, in questa stagione, non è mai arrivata del tutto.