Football Benchmark - Valore d'impresa: Milan top in Europa, superata l'Inter. Juventus prima italiana

Nel corso della giornata odierna è uscito il report annuale di Football Benchmark, uno studio che calcola la crescita (o la diminuzione) anno per anno, stagione per stagione, del valore dei top club europei attraverso l’enterprise value, ovvero un valore stipulato dalla società di consulenza attraverso il modello dei multipli del fatturato, correggendo il moltiplicatore in base a un algoritmo che tiene conto di cinque parametri: profitto (rapporto stipendi-ricavi ed Ebit), popolarità (seguito sui social media), potenziale sportivo (valore della rosa), gestione diritti tv ed eventuali stadi di proprietà.

Dai dati a disposizione, si può notare la continuazione del trend positivo da parte della formazione milanesi, con il Milan che, anche in questa stagione, ha fatto registrare i migliori numeri in tutta Europa: i rossoneri hanno avuto un incremento del proprio valore del 35.5% - top 5 completata da Arsenal (35.1%), Benica (28.7%), Napoli (28.3%) e Real Madrid (27.2%) -. Nessuno, negli ultimi tre anni, è riuscito a far crescere di più il proprio valore in Europa. In generale, negli ultimi otto anni, la crescita di valore è stata del 163%, un dato assolutamente positivo e che dimostra la bontà del progetto tecnico di Via Aldo Rossi. La stessa tendenza positiva trova conferma nelle diverse dimensioni analizzate: dal ritorno all’attivo di bilancio dopo 17 anni al bacino d’utenza sui canali social del club, fino ai ricavi operativi, aumentati dell’84% nelle ultime cinque stagioni. Nell’ultimo anno, tutte le voci di ricavo hanno registrato un netto miglioramento, con le revenue da matchday più che raddoppiate. Numeri che vengono rispecchiati anche dal mercato: nelle ultime tre stagioni il Milan è stato il club italiano ad avere investito di più, con 191,1mln di Euro al netto di cessioni, per il progressivo rafforzamento della rosa. Discorso simile anche per l’Inter che , nel 2016, valeva 400 milioni, ma dal momento in cui si è insediato Suning (e in questi otto anni), ha visto crescere il suo valore d'impresa di ben un miliardo di euro.