Francia-Argentina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Francia-Argentina è l'ultimo quarto di finale del torneo di calcio maschile in programma venerdì 2 agosto. La squadra allenata da Thierry Henry, grande favorita del torneo, ha chiuso il gruppo A con tre vittorie in altrettante partite, con 7 gol segnati e nessuno subito. Alle sue spalle gli Stati Uniti, battuti 3-0 all'esordio a Marsiglia. L'Albiceleste di Javier Mascherano, dopo il ko contro il Marocco nella prima giornata, si è qualificata come seconda del gruppo B dietro al Marocco, vincendo le due restanti partite (3-1 all'Iraq, 2-0 all'Ucraina). Chi passa trova la vincente di Egitto-Paraguay.

La partita è particolarmente calda in seguito al coro discriminatorio verso i calciatori francesi neri cantato e pubblicato dal centrocampista argentino Enzo Fernandez dopo il successo in Copa America. "Giocano in Francia, ma vengono tutti dall’Angola, la loro madre è del Camerun, il loro padre è della Nigeria, ma il loro passaporto dice francese".

È una canzone nata tra i tifosi argentini prima della finale dei Mondiali del 2022, nella quale l’Argentina vinse ai rigori contro la Francia, che fa evidenti riferimenti razzisti alle origini africane di alcuni calciatori francesi. Nel coro c’è anche una parte transfobica, perché l’attaccante francese Kylian Mbappé viene definito spregiativamente con una parola colloquiale argentina che significa «uno a cui piacciono le trans», in riferimento alla sua passata relazione con la modella transgender Ines Rau.