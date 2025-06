Dopo la scottante uscita agli ottavi di finale degli ultimi Europei, la nazionale azzurra di Luciano Spalletti scende in campo per la prima giornata della Nations League, in una sfida che la vedrà contrapposta alla Francia e che si giocherà venerdì 6 settembre alle ore 20.45 al Parco dei Principi di Parigi. Le due nazionali sono inserite nello stesso raggruppamento di Belgio e Israele.

Tante novità tra i convocati del commissario tecnico dell’Italia, con il difensore del Leicester Caleb Okoli, il centrocampista dell’Atalanta Marco Brescianini e il ritorno in azzurro dell’ex Milan (attualmente al Newcastle) Sandro Tonali. Quest'ultimo dovrebbe essere l'unico tra questi a giocare titolare. Convocato anche Moise Kean, assente dal novembre 2023, protagonista di un buon avvio di stagione con la Fiorentina.

I transalpini potranno, invece, contare non solo sul fuoriclasse Kylian Mbappé, ma anche su Marcus Thuram, reduce dalla doppietta contro l'Atalanta e in uno stato di forma invidiabile dopo un ottimo inizio di campionato. L'interista dovrebbe partire dalla panchina con Griezmann e Dembelé.

