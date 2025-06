Frosinone-Sampdoria: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Potrebbero essere due squadre di Serie A, una l'anno scorso lo era e una lo è stata per tantissimi anni nella sua storia, vincendo anche un campionato: Frosinone e Sampdoria danno il via al loro campionato di Serie B allo Stirpe. Le formazioni di Vivarini (che ha preso il posto di Eusebio Di Francesco dopo la retrocessione) e Pirlo partono come due tra le pretendenti alla promozione diretta, soprattutto i blucerchiati che si sono rinforzati in estate con Coda e Tutino in attacco.

