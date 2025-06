Galatasaray-Besiktas: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Galatasaray-Besiktas, sabato alle 19.45, è la sfida che mette in palio la Supercoppa di Turchia: prende il via a stagione calcistica turca, con il primo trofeo del 2024-25 e il debutto ufficiale dell’ex centravanti della Lazio Ciro Immobile con la maglia delle Aquile Nere. Dall’altra parte altre vecchie conoscenze della Serie A come Icardi, Mertens e Torreira. I giallorossi hanno vinto il campionato turco al fotofinish, dopo un emozionante duello con gli acerrimi rivali del Fenerbahçe: gli uomini di Okan Buruk vogliono la 18esima Supercoppa della loro storia, mentre il Besiktas del nuovo allenatore Giovanni van Bronckhorst farà di tutto per riscattare il sesto posto della scorsa stagione, dopo gli arrivi di Al Musrati e Rafa Silva.