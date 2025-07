Galatasaray, da Osimhen a Calhanoglu passando per Sané: i segreti di un super mercato

Si tratterebbe dell'acquisto più caro di sempre del calcio turco. Aumento degli incassi e la maxi vendita del centro sportivo dietro un mercato da urlo

La domanda ha iniziato a rimbalzare dalla serata di ieri, quando hanno cominciato ad emergere i dettagli del clamoroso rilancio del Galatasaray per convincere il Napoli a cedere Victor Osimhen. Dove ha trovato tutti questi soldi e tutti in un colpo solo il club turco che, per la cronaca, ha già ingaggiato un calciatore del livello di Leroy Sané – sì a parametro zero, ma con un ingaggio netto che, bonus compresi, può toccare quota 15 milioni di euro – e ha messo nel mirino Marc-André ter Stegen o Yann Sommer o l'interista Hakan Calhanoglu per il centrocampo?





Per intenderci, il trasferimento più oneroso nella storia della Superlig turca risale all'estate scorsa, quando il Fenerbahce si è assicurato l'ex attaccante del Siviglia Youssef En-Nesyri per 19,5 milioni di euro. Seguito a ruota da Gabriel Sara, centrocampista attualmente in forza proprio al Galatasaray. Questo per dare l'idea della portata di un acquisto che riscrive completamente le regole di un calcio che, da sempre ed in particolare negli ultimissimi anni, si è segnalato per la capacità di attrarre giocatori provenienti dai top campionati europei nella parte conclusive delle rispettive carriere. Un trend leggermente cambiato più recentemente grazie alla possibilità di offrire ricchi ingaggi, agevolati da una tassazione particolarmente favorevole e dal fatto di investire poco sui cartellini.