Galatasaray, dirigenti a Milano per Calhanoglu e Osimhen: incontro con il Napoli, previsti contatti con l'Inter

Dirigenti del Galatasaray a Milano: per Osimhen si cerca l'intesa sui termini di pagamento. Previsti anche contatti con l'Inter per Calhanoglu

I dirigenti del Galatasaray sono a Milano. La loro presenza in Italia fa drizzare le antenne sulla questione relativa ad Hakan Calhanoglu e su quella per Victor Osimhen. Il centrocampista dell'Inter è al centro di continue voci di mercato. Al momento non è ancora arrivata l'offerta da 30 milioni, ritenuta congrua dai nerazzurri, che hanno fissato una deadline per far partire il numero 20 turco. E' prevedibile, però, che la presenza in Italia degli esponenti del club turco possa portare a contatti nei prossimi giorni.

Per l'occasione c'è stato anche l'incontro con il Napoli per Osimhen. Dopo l'accelerata della giornata di martedì c'è la forte volontà di arrivare, a breve, un'intesa dopo che da Istanbul è arrivato l'ok a mettere sul piatto un'offerta da 75 milioni.