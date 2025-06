Gasperini contro tutti: gli altri casi prima di Lookman, dal Papu Gomez e Kjaer fino a Gollini

La querelle fra Gian Piero Gasperini e Ademola Lookman non rappresenta il primo caso nel quale lo storico allenatore dell'Atalanta si trova nel bel mezzo di un faccia a faccia, diretto o indiretto, con un proprio giocatore. Tecnico dal carattere forte e dalla personalità di granito, Gasp non è abituato a mandarle a dire e, a torto o a ragione, ha preso spesso posizione a muso duro con alcuni dei suoi giocatori, con decisioni, scelte o dichiarazioni forti. Prima di ritornare sui precedenti, ricordiamo quanto accaduto nelle ultime 24 ore.

Dopo il match perso per 3-1 contro il Bruges, Gasperini in conferenza ha parlato in questi termini del rigore sbagliato da Lookman: "Lui è uno dei peggiori tiratori che io abbia mai visto. In allenamento ha una percentuale bassissima di realizzazione. C'erano De Ketelaere e Retegui, ma lui sull'onda dell'entusiasmo ha preso il pallone. Questa cosa non mi è piaciuta". Parole alle quali Lookman ha replicato duramente su Instagram: "È profondamente irrispettoso, mi ferisce" (LEGGI QUI TUTTE LE PAROLE DI LOOKMAN).

Dal Papu a Kjaer, scorri la gallery per vedere tutti i giocatori che hanno 'litigato' con Gasperini all'Atalanta.