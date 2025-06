Serie A, i bilanci nel dettaglio di tutte le squadre: Juventus sul podio delle perdite, profitti record per il Napoli, Atalanta regina delle plusvalenze

Un'analisi della Gazzetta dello Sport ci illustra i conti della Serie A, con i dettagli dei bilanci di tutte le squadre, aggiornati alla stagione 2023-24. Secondo questa analisi, Juventus, Roma e Monza erano sul podio delle perdite, ancora profitti record per il Napoli, e Atalanta regina delle plusvalenze. Ecco di seguito le tabelle dei singoli club della Serie A 2023-24, con tutti i numeri di bilancio e le comparazioni con l’anno precedente. Dall'elenco proposto dalla Gazzetta dello Sport, abbiamo tolto le tre squadre retrocesse in Serie B nel 2023-24 (Frosinone, Salernitana e Sassuolo). E ovviamente mancano le tre neopromosse dalla B per la stagione in corso (Como, Parma e Venezia).

COME LEGGERE I DATI - Come si legge nell'inchiesta della Gazzetta dello Sport, a firma Marco Maria, le cifre, espresse in milioni di euro, sono relative ai bilanci chiusi al 30 giugno 2024, tranne che per Genoa, Monza e Torino (chiusura al 31 dicembre 2023). I ricavi e i costi sono al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze per la cessione dei calciatori. I costi sono comprensivi di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti. La voce plus-minusvalenze è il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da cessione calciatori. I debiti netti sono la differenza tra debiti e crediti.

