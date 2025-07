Gazzetta - Inter, cambiano i piani in difesa: tutto su Leoni del Parma e Bisseck resta

Cambiano i piani difensivi dell'Inter: secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri sono pronti a fare all-in su Leoni del Parma e Bisseck resta

Dopo aver messo a punto gli arrivi di Luis Henrique, Petar Sucic eAnge-Yoan Bonny, l'Inter si prepara ad affondare altri colpi, specialmente per quanto riguarda il reparto difensivo. Il nome di Giovanni Leoni del Parma è più che una suggestione in casa nerazzurra e da diverso tempo Marotta sta fiutando il colpo. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport la novità di giornata riguarda il cambio di strategia in difesa. Se, infatti, in un primo momento la dirigenza del club di Viale della Liberazione aveva intenzione di fare prima cassa e poi provare l'affondo per Leoni, adesso i piani sono cambiati, con Marotta e Ausilio pronti a battere la concorrenza per assicurarsi, dopo Bonny, un altro gioiellino del Parma.

