Gazzetta - Milan, Moncada e Kirovski "a scuola": i dirigenti studieranno da direttore sportivo all'Unisalento

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, e Jovan Kirovski, direttore responsabile di Milan Futuro, sono stati ammessi al corso da direttore sportivo dell'Università leccese Unisalento: entrambi infatti non sono ancora in possesso del patentino.

"A SCUOLA" IN SALENTO - Secondo Gazzetta.it, i nomi dei due dirigenti rossoneri sono comparsi a sorpresa all’interno di un file pubblicato sul sito dell’Università del Salento: “Elenco ammessi al Corso di Formazione per Direttore Sportivo nel Calcio”. Per il secondo anno consecutivo, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Unisalento ha organizzato un corso di formazione per ds, che permette agli studenti di ottenere i requisiti necessari per sostenere a Coverciano l’esame da direttore e prendere l’apposito patentino della Figc.

L'OBIETTIVO - Lo scorso 21 febbraio, sul sito dell’Ateneo è stato pubblicato l’elenco dei nomi dei 30 ammessi al corso 2024/2025: ci sono anche Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski, assieme a Manuel Caruso, segretario del club che ha deciso di presentare domanda di ammissione al corso. L'obiettivo è ottenere un titolo riconosciuto anche dalla Figc, considerando che il loro percorso di formazione si è svolto esclusivamente fuori dall’Italia.

QUARTO POSTO DIFFICILE - Dirigenti rossoneri che nella prossima sessione dovranno trovare soluzioni per rafforzare la squadra, valutando anche la possibilità di qualche cessione eccellente. Intanto, gli esperti stanno valutando le ormai complicate probabilità del Milan di chiudere la stagione nelle prime quattro posizioni: le relative quote proposte dai siti scommesse potrebbero però riservare sorprese.