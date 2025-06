Genoa, quante assenze in questo avvio di stagione: la classifica dei minuti impiegati

Il mercato estivo del Genoa non è certamente stato all'altezza di quelle che erano le aspettative dei tifosi e dello stesso allenatore rossoblù. Salutati Martinez, Gudmundsson e Retegui, ma anche Strootman e Spence, il Grifone non è parso fin qui essere riuscito a sostituirli a dovere. E il terz'ultimo posto attualmente occupato in classifica ne è la dimostrazione più lampante. I rispettivi sostituti dei giocatori partiti verso altri lidi non sono finora riusciti a non farli rimpiangere. Anche perché spesso la sfortuna, travestita da crocerossina, ci ha messo il suo malevolo zampino.