Da Neymar a Ronaldo: la top 12 dei giocatori più infortunati di sempre

Injury prone. È questo il termine anglosassone con cui si identificano quei giocatori più propensi agli infortuni degli altri. Esistono in tutti gli sport, anche nel calcio ovviamente. Sono quei giocatori che, loro malgrado, si trascinano problemi cronici, incappano in infortuni ciclici, non riuscendo ad avere quella continuità così fondamentale quando si hanno carriere limitate a pochi anni.

KO - Più croce che delizia dei club che li hanno tesserati, questi calciatori spesso hanno visto i loro corpi falcidiati da problemi di varia natura, da ricadute, hanno visto col tempo le loro occasioni di scendere in campo sempre più limitate. Esiste una folta letteratura di esempi del genere. C’è chi ha avuto problemi fisici sin dai primi momenti della carriera, chi, dopo un primo infortunio, non è più riuscito a riprendersi, chi, semplicemente, è stato più sfortunato degli altri. Contrariamente agli stakanovisti, a quelli che in campo finiscono sempre per esserci, esistono calciatori che passano e hanno passato più tempo ai box che nel rettangolo verde. Li ha messi in fila il sito givemesport.com che ha stilato la top 12 dei giocatori con più infortuni.