Giroud torna in Europa dopo un anno in MLS: dall'addio al Milan ai Los Angeles FC, nuova avventura al Lille

Dopo una stagione deludente in MLS, il bomber francese torna in Ligue 1 a 38 anni, accettando l’offerta del Lille dopo l’addio consensuale con i Los Angeles FC.

Olivier Giroud è pronto a tornare in Francia dopo un’esperienza poco felice negli Stati Uniti. Il 38enne attaccante francese ha raggiunto un accordo con il Lille per un contratto di un anno, con opzione per una seconda stagione.

La firma segna il ritorno in Ligue 1 a tredici anni di distanza alla storica vittoria del campionato da parte del Montpellier nella stagione 2011/12.

Giroud lascia così i Los Angeles FC, con cui aveva firmato nell’estate 2024 dopo aver salutato il Milan. Il club e il giocatore francese hanno annunciato la rescissione consensuale del contratto.

Nonostante una buona partenza, culminata nella conquista della U.S. Open Cup con goal in finale, la sua avventura americana si è rivelata deludente: soltanto cinque reti in 37 presenze complessive.