Giuntoli non parla di Allegri: cosa è successo tra i due

A tutto campo, anzi no. Nella lunga intervista al Corriere della Sera Cristiano Giuntoli ha parlato di Juventus, mercato e di Thiago Motta, ma non ha voluto dire nulla riguardo all'ex allenatore bianconero, Massimiliano Allegri. Una conferma che il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, che solo uno sarebbe potuto restare in bianconero dopo il 30 giugno. Il tecnico livornese per mesi si è sentito un separato in casa, a Giuntoli ha imputato una serie di azioni e comportamenti che hanno influenzato negativamente il suo lavoro. Questi in sintesi i capi d'accusa di Allegri a Giuntoli in cinque punti.