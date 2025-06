Gli acquisti più costosi di gennaio: Kvaratskhelia "solo" terzo, Dorgu sfiora la top 10

Ma quale mercato di riparazione: la finestra invernale 2025 è stata ricca di affari milionari. Quali sono stati i giocatori più pagati?

E' stato un mese caldissimo quello di gennaio per le trattative, che hanno ridisegnato le rose di tante squadre europee. Anche in Italia, tra cessioni eccellenti e acquisti illustri si sono viste delle vere e proprie rivoluzioni.

Chiedere al Milan con i suoi cinque acquisti: Walker, Sottil, Bondo, Joao Felix e soprattutto Santiago Gimenez, che entra nella top 10 dei colpi più costosi di gennaio.

Un cerchio ristretto solo sfiorato da Patrick Dorgu, passato dal Lecce al Manchester United per 30 milioni di euro più bonus, e che Khvicha Kvaratskhelia non riesce a guidare: il georgiano ex Napoli è solo terzo in questa speciale classifica.