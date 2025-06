Gli italiani che hanno mosso più soldi: Kean in top-5, domina un difensore

I numeri del calciomercato crescono sempre più. Sale la quantità di trasferimenti completati, sale la quantità di denaro che i club investono nei cartellini. E a gonfiare queste cifre sono i calciatori, sempre più dei globetrotter.

I cambi di casacca sono una costante nella vita sportiva di quasi tutti i giocatori, che trasferimento dopo trasferimento aumentano la somma di denaro generata dalle operazioni che li riguardano.

Ma chi ha mosso più soldi in carriera? Il portale specializzato Transfermarkt.it ha calcolato la quantità generata dai trasferimenti dei calciatori italiani, sommando le cifre delle operazioni che li hanno riguardati in carriera tra cessioni a titolo definitivo e prestiti onerosi.

Desta scalpore la presenza in top-5 di Moise Kean, attaccante che la Fiorentina ha acquistato nelle scorse settimane dalla Juventus, ma a dominare la classifica non è un attaccante o un centrocampista sfarzoso: il primato di soldi mossi per l'Italia appartiene a un difensore.