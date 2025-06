God Save the King: testo inno inglese, traduzione e quale parte si canta prima delle partite dell'Inghilterra

Tempo di finale di Euro 2024, all'Olympiastadion di Berlino si affrontano Spagna e Inghilterra e il calcio d'inizio, come di consueto, sarà preceduto da un passaggio rituale: l'inno delle due nazionali.

Quello inglese è indubbiamente tra i più noti canti nazionali del pianeta, come l'inno statunitense, quello francese, quello tedesco e anche quello italiano.

L'Inghilterra ha modificato da "God Save the Queen" a "God Save the King", in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta II e all'avvento di Re Carlo III, il testo dell'inno cantato prima delle partite dell'Inghilterra, uno dei pochi conosciuto dalla maggior parte dei tifosi.

Sconosciuto invece l'autore di "God Save the King/Queen": non esistono date certe, ma è stato comunque pubblicatocompleto di testo e musica non più tardi del 1744 e adottato al massimo nel 1825.