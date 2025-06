Golden Boy 2024: trionfa Yamal, ma il Barcellona diserta la premiazione

Come ogni anno, è stato assegnato il premio Golden Boy che individua i migliori Under 21 in giro per l'Italia e per l'Europa. Il riconoscimento, istituito dal quotidiano Tuttosport, è in vigore dal 2003 ed è stato vinto da fior di campioni nella loro formazione, come per esempio Bellingham, Mbappé, Pogba, Pedri, Gavi, Haaland, Isco, Gotze.

Quest'anno, com'era lecito aspettarsi, ha trionfato il campione d'Europa con la Spagna, Lamine Yamal. Ma la stella del Barcellona non parteciperà alla cerimonia di premiazione in programma lunedì 16 dicembre a Torino, così come le calciatrici Vicky Lopez e Aitana Bonmatì secondo Revelo, per via di disaccordi con l'organizzatore del trofeo.

Nella gallery di seguito vi proponiamo tutti i vincitori nelle rispettive categorie.