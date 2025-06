Gravina, Marotta o Balata, ma chi sceglie il presidente FIGC? Ecco come funzionano le elezioni, il regolamento

Gabriele Gravina non si dimette e, anzi, si prepara a rilanciare la sua candidatura in vista delle prossime elezioni per la presidenza della FIGC. L’attuale presidente è convinto di portare avanti il suo progetto e i suoi programmi per il calcio italiano insieme al commissario tecnico Luciano Spalletti. Ogni nodo verrà sciolto il prossimo 4 novembre, giorno in cui si terrà il Consiglio Federale al cui interno è prevista l'assemblea elettiva. Tra i candidati da prendere in considerazione e che contenderanno la carica a Gravina ci sono Mauro Balata, attuale presidente della Lega di Serie B, e Giuseppe Marotta, fresco di nomina da presidente dell'Inter (con il quale ha un contratto sino al 30 giugno 2027, e uno dei 'saggi' individuati da Gravina per la nuova commissione che avrà il compito di rilanciare il calcio italiano.

Ma, esattamente, come funziona l’elezione del presidente della FIGC?