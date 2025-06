Greenwood ha scelto il Marsiglia: decisiva la chiamata di De Zerbi, i dettagli dell'affare

Non ci sarà l’Italia nel futuro immediato di Mason Greenwood, obiettivo sensibile di almeno tre formazioni di Serie A nelle ultime settimane di mercato e pronto a ripartire da una nuova avventura dopo la positiva esperienza in Liga, tra le fila del Getafe, con cui ha disputato 33 partite di campionato e realizzato 8 reti. Juventus, Lazio e Napoli gli avevano messo gli occhi addosso dopo la conclusione del suo anno di prestito in Spagna e il rientro al Manchester United che, anche alla luce delle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto il classe 2001 fino al febbraio 2023 (data del proscioglimento di ogni accusa di violenza domestica nei confronti della sua compagna dell’epoca), non ha manifestato l’intenzione di puntare su di lui.