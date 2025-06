Guardiola strizza l'occhio alla Serie A: dove potrebbe allenare in Italia?

Pep Guardiola tornerà mai in Italia nelle vesti di allenatore dopo aver giocato a Brescia? "Tutto può essere", è la sua parola d'ordine, ribadita anche nell'ospitata a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Una quarantina scarsa di minuti in cui c'è stato tempo per un momento amarcord con Roberto Baggio, per un paio di battute sulla finale di Champions vinta dal Barcellona sulla Sampdoria (tifata dal conduttore) e sulla possibilità di allenare un giorno il Genoa, la squadra rivale. Tutto risolto grazie ad un berretto blucerchiato indossato alla fine della trasmissione. Ma qual è, veramente, il futuro di Pep? C'è davvero margine per vederlo sulla panchina di una grande squadra del nostro campionato? Ragioniamoci su.

