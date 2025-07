Gyokeres all'Arsenal dà il via al valzer delle punte: cosa cambia per Retegui, Vlahovic, Thuram e Kean

Vi proponiamo una lista di 20 centravanti che possono cambiare maglia nel corso dell'estate. Juventus, Milan, Napoli e Roma partecipano alla contesa

Viktor Gyokeres può diventare molto presto un nuovo calciatore dell'Arsenal e il suo ingaggio da parte del club inglese sarà anche il primo movimento di calciomercato che riguarderà un grande bomber nel panorama internazionale. Un'operazione destinata a scatenare il più classico dei valzer delle punte che, mai come nel corso di questa estate, può andare un numero molto significativo di specialisti del ruolo.





Le conseguenze del passaggio imminente del centravanti svedese dello Sporting Lisbona alla squadra allenata da Mikel Arteta può produrre conseguenze a tutte le latitudini e pure tra le big di Serie A, in particolare per Juventus, Milan e Napoli, questa prima mossa può in qualche modo condizionare o indirizzare le strategie di ricerca di un “9” per migliorare i rispettivi organici.





Ecco per voi una lista di 20 attaccanti che, da qui alle prossime settimane, possono cambiare maglia, la loro valutazione sul mercato e le statistiche che si portano dietro dall'ultima stagione. Buona lettura!