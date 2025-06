Gyokeres re del gol del 2024. La Serie A sparisce dalla TOP10, Cristiano Ronaldo meglio di Lautaro Martinez

In fin dei conti,del pianeta, soprattutto alla voce attaccanti, e uno di quelli dal valore di mercato più alto,Considerando le statistiche collezionate tra Sporting Lisbona e Svezia, Gyokeres ha staccato tutti i concorrenti, toccando quota 48 gol. E da qui a fine dicembre il conteggio può salire ulteriormente...

FENOMENO GYOKERES: IL SUO VALORE E' CENTUPLICATO!

L'aspetto curioso è che alle sue spalle si piazzano veri e propri insospettabili del gol, capaci di sorpassare veri e propri totem come Harry Kane, che da gennaio ad oggi ha siglato qualcosa come 36 reti con Bayern Monaco ed Inghilterra, o Robert Lewandowski. Persino Erling Haaland, un'altra macchina programmata per segnare, è nettamente alle spalle del numero 9 svedese che adesso tutti vogliono, mentre i 30 del sempiterno Cristiano Ronaldo sono un inno alla resilienza di un giocatore infinito.

In questa classifica, tra i dieci migliori marcatori dell'anno solare 2024 non c'è nemmeno un giocatore italiano e neanche un rappresentante della Serie A. Lautaro Martinez, il giocatore che ha segnato più di tutti nell'anno che volge alla conclusione, sarebbe attualmente più vicino alla trentesima posizione che alla numero 20. Colpa di una prima parte di stagione con l'Inter figlia delle fatiche con l'Argentina, con cui la media realizzativa invece è rimasta altissima.

