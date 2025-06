I 10 atleti più pagati al mondo: Ronaldo primo, ma il secondo non è più Messi. I calciatori sono solo 5

Come accade per ogni anno, anche il 2024 ha la sua classifica dei dieci atleti più pagati al mondo, stilata dalla prestigiosa rivista Forbes. La graduatoria tiene conto di stipendi dai rispettivi club e guadagni fuori dal campo, o comunque dal contesto sportivo. Si tratta di campioni che guadagnano più di 100 milioni l'anno, tutti e dieci: non era mai successo nella storia.

IL GUADAGNO COMPLESSIVO - In totale, i dieci atleti più pagati al mondo hanno fatto registrare guadagni complessivi stimati in 1,38 miliardi di dollari al lordo delle tasse e delle commissioni per gli agenti negli ultimi 12 mesi, superando il record fatto registrare sempre nello scorso anno e pari a 1,11 miliardi di dollari: si tratta di una crescita del 24%.

TOP 10 ETEROGENEA - In classifica ci sono solo cinque calciatori su dieci: gli altri sport rappresentati sono golf, basket e football americano.