I calciatori più pagati al mondo: Mbappé è solo quinto

Quali sono i calciatori più pagati al mondo? Ecco la nuova classifica dei paperoni del mondo del pallone.

Forbes ha stilato la top 10 dei giocatori che hanno guadagnato di più nel 2024, specificando quali siano i ricavi dal campo e quelli fuori dal campo (sponsor, merchandising, ecc.).

A farla da padrona è la Saudi Pro League, i club dell'Arabia Saudita lo scorso anno hanno speso circa 1 miliardo di dollari per assicurarsi grandi talenti e gli effetti si sentono ancora: nonostante non ci siano stati molti acquisti di grido in questa stagione, quattro dei dieci giocatori più pagati al mondo giocano nella Saudi Pro League.

Tra questi inevitabilmente Cristiano Ronaldo, che batte se stesso superando nel 2024 il muro dei 260 milioni di dollari guadagnati in un solo anno come - a partire dal 1990 - era riuscito solo a Floyd Mayweather.